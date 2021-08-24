Умерла актриса Наталья Исаева

24 августа умерла народная артистка РФ Наталья Исаева. Актриса ушла из жизни в возрасте 60 лет. Об этом 5-tv.ru сообщили в Кировском драматическом театре, на сцене которого женщина играла почти 40 лет.

«На этой сцене я сыграла весь мировой репертуар. У меня практически не было маленьких ролей, разве что сама выпрашивала — чтобы поработать со старшими артистами, покайфовать рядом с ними», — цитирует Исаеву сайт труппы.

Выпускница Свердловского театрального училища, она начала карьеру в 1983 году. Позже возглавила кировское отделение Союза театральных деятелей, открыла музей родного театра. Также вела занятия по технике речи и ораторскому искусству, была активным общественным деятелем.

Наталья Исаева умерла после скоропостижной болезни. О дате и месте прощания пока не сообщается.

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