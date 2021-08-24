«Молодой маме все к лицу»: Арзамасова в юбке из тюля с «золотой» вышивкой и топе в рубчик укачивала малютку-сына

Имя новорожденного сынишки Лиза и ее муж постановщик ледовых шоу пока держат в секрете.

На личной страничке в Instagram хореограф Илья Авербух поделился трогательным снимком, на котором он запечатлен с 26-летней Лизой Арзамасовой и своими сыновьями — 17-летним Мартином и младшим отпрыском, который только-только появился на свет, ему нет еще и месяца. Имя малютки-сынишки пара пока держит в секрете. Сам Илья говорил, что сначала они с женой хотят присмотреться к малышу, чтобы понять, какое имя ему подойдет больше. Хотя среди поклонников уже поползли слухи, что сына Илья Изяславич назвал Капитоном. Так это или не так, супруги не комментируют.

На фото с мужем и пасынком Мартином актриса из ситкома «Папины дочки» позировала в серебристой юбке из тюля с «золотой» вышивкой в виде солнца, цветов и звездочек. Многослойный низ наряда дополнил топ в рубчик, сшитый под водолазку. В кадре Лиза предстала с небрежной укладкой, видимо, делать прическу молодой мамочке было просто некогда. Да и от макияжа актриса отказалась, отдав предпочтение естественной красоте. Арзамасова заботливо укачивала спящего малютку-сына.

«Молодой маме все к лицу», «От большого животика не осталось и следа! Какая стройняшка», «Вид изможденный, уставший! Нужен крепкий сон», «Какая милая, это такое счастье», «Комочек милоты в одеяльце», «Ну какая прелесть», «Малыш сладко сопит в одеяльце?», «Муж прямо-таки светится от счастья рядом с молодой женой», «А пасынок у Лизы-то какой! Бравый гусар», «Платье такое изящное, стройняшка», «Чудо!», «Материнство только красит», «Ну вот и мамские будни», — пишут фолловеры.

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