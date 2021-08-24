«У меня большой красивый дом в поселке Новахово»: Анастасия Волочкова озвучила свои расходы

Как отметила балерина, коттедж площадью в 750 квадратных метров она содержит сама.

Балерина Анастасия Волочкова назвала сумму, которую тратит в месяц на содержание своего жилья, а также на помощь своим близким.

«У меня большой красивый дом в поселке Новахово. Дом в 750 метров содержу сама. Так же не могу обойтись без личного водителя, и дополнительные расходы уходят на содержание моего небольшого автопарка».

Анастасия Волочкова

Как отметила танцовщица, именно она оплачивает все суммы, которые требуются ее парализованному отцу. Она оплачивает расходы на квартиру, зарплату сиделке. В итоге, как заметила Волочкова, ее расходная часть в месяц равна примерно миллиону рублей.

Напомним, что у танцовщицы практически нет домашнего персонала. По хозяйству ей помогает семейная пара из Таджикистана. Танцовщица не раз отмечала, что без ума от своей домработницы Лолы. Она заменяет ей и повара, и садовника, и уборщицу, сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: