Малиновый поясок — умный ход! Пугачева в струящемся платье с рукавами-буфами сделала акцент на стройной талии

Примадонна вместе с семилетней дочкой Лизой предстала на музыкальном вечере в особняке в деревне Грязь.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился редкими домашними кадрами. На фото Алла Пугачева позировала вместе с семилетней дочкой Лизой. Девочка в алом платьице уселась за рояль. Видимо со своей именитой мамой сестренка Гарри решила устроить музыкальный вечер в особняке в деревне Грязь. Алла Борисовна встала рядом с роялем, так, словно собралась порадовать присутствующих вокальной импровизацией.

Примадонна выбрала для вечера элегантный наряд. Она примерила струящееся шифоновое платье с цветочным принтом. Изюминкой образа стали ультрамодные рукава-буфы и малиновый поясок, с помощью которого певица подчеркнула стройную талию. Такой аксессуар, как ремешок на талии — это стопроцентное попадание. Пояс не только делает правильный акцент во всем луке, но и притягивает внимание.

В качестве прически Алла Борисовна выбрала свою фирменную укладку — мелкие пышные кудри и начес на голове. Сложно поверить, что певице исполнилось 72 года. Она выглядит как минимум на десять лет моложе.

Сама артистка говорила, что рядом с двойняшками Гарри и Лизой ей хотелось бы чувствовать себя и быть мамой, а не бабушкой. Поэтому Примадонна сделала все для того, чтобы скорректировать свою внешность, имидж и звездный гардероб.

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