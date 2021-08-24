Цветы как в оранжерее и балконы с витиеватыми узорами: Галкин засветил роскошные интерьеры замка в Грязи

Шоумен Максим Галкин гордится своим загородным особняком. Этот замок в подмосковной деревне Грязь муж Примадонны строил основательно — на века. Отвечая на расспросы поклонников, ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале уточнил, что все комнаты в их огромном замке, вплоть до кладовых, используются. Пустующий апартаментов в доме нет. Галкин специально построил большой замок, чтобы у каждого члена семьи была отдельная спальня.

Если старшая дочка Аллы Пугачевой с семьей приезжает в гости, то комнаты найдутся не только для Кристины Орбакайте, но и для ее мужа бизнесмена Михаила Земцова, дочки Клавы и сыновей Никиты и Дени.

На редких домашних кадрах Максим Галкин засветил роскошные интерьеры особняка. Широкая парадная лестница с первого этажа, облицованного черно-белой плиткой, ведет на второй. Тут над лестницей нависают балкончики с витиеватыми узорами и искусно украшенными перилами. Всюду картины, просторный холл и вовсе утопает в цветах. Кадки с растениями расставлены по всему коридору. Такое ощущение, что семья хотела воссоздать в доме кусочек оранжереи.

Сам Галкин похвастался роскошной изящной люстрой. Вместе с семилетним сыном Гарри шоумен заменил лампочки в виде свечей. Максим поселился не просто в красивом, но и в «умном» доме. Шоумену понадобилось только с помощью специальной встроенной в стене панели опустить на тросах люстру так, чтобы она оказалась в досягаемости его рук. Таким образом, для замены лампочек ему не пришлось вызывать электриков, со всем муж певицы справился сам.

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