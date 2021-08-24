Дело было на красной дорожке: Ани Лорак в серебристом мини-платье с бахромой призывно встряхнула прелестями

Поп-дива украинского происхождения Ани Лорак, как и многие знаменитости, в эти дни находится в Сочи. Там красотка участвует в фестивале «Новая волна» не только в качестве почетной гостьи, но и хедлайнера мероприятий.

Накануне звезда появилась на красной дорожке в серебристом мини-платье с откровенным декольте и бахромой на груди и талии. Звезда с удовольствием позировала фотографам и в какой-то момент ради эффектного кадра решили призывно встряхнуть прелестями, от чего бахрома красиво заколыхалась на платье и привлекла все больше внимания окружающих. Судя по всему, такой трюк им понравился, потому что дива повторила его несколько раз.

К слову, за вечер Ани Лорак сменила несколько нарядов. Среди них оказался и комбинезон ярко-желтого цвета. Разумеется, с откровенным декольте — поп-дива знает свои сильные стороны и всячески их подчеркивает соответствующими нарядами.

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