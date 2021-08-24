«В модных оттенках»: Юлия Барановская покрасовалась в двухцветном брючном костюме оверсайз

Телеведущая Юлия Барановская этим летом много путешествовала. Звезда экрана побывала не только на российских курортах, но и за границей. Правда, повода нарядиться в череде тревел-поездок у нее не было, поэтому, как правило, красотка выходила на связь с подписчиками в Instagram без макияжа и укладки.

Зато по возвращении в Москву Барановская тут же поспешила отвести душу – очевидно, соскучилась по ухоженности и красоте. На пикник с сыном она сделала макияж, прическу, позируя во всем великолепии на фоне сада у стола с овощами.

Следом за тем, модница отправилась примерять обновку – брючный костюм оверсайз двух цветов. мы попросили стилиста Елену Бестави оценить наряд телеведущей.

«Юлия выбрала прекрасный костюм в модных оттенках. Жакет оверсайз делает образ еще более хрупким, уточненным, туфли трендового в этом сезоне небесно-голубого цвета не выбиваются из образа. Более того, на руке телеведущей кольца с камнями такого оттенка перекликаются с ними. В целом сочетание трех цветов в образе всегда очень гармонично», — прокомментировала аутфит эксперт по стилю.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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