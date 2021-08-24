«Каждый день нужен его совет»: Хабиб Нурмагомедов признался, что часто думает об отце

Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни больше года назад в возрасте 58 лет.

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов готовится к проведению в Москве турнира памяти своего отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Мероприятие пройдет 17 сентября на «ЦСКА Арене». Об этом спортсмен рассказал на прошедшей пресс-конференции.

Нурмагомедов признался, что не проходит и дня, чтобы он не вспоминал своего отца. «Сколько раз я думал, что сказал бы отец о моих поступках? Каждый день бывает, когда нужен его совет, когда старшие рядом нужны», — поделился Хабиб.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни 3 июля 2020 года. Причиной стала коронавирусная инфекция. Как сын и воспитанник, Хабиб тяжело пережил утрату. Мама просила спортсмена после смерти отца больше не участвовать в боях, и осенью 2020 года Хабиб завершил карьеру.

Отметим, что недавно Хабиб Нурмагомедов занял первую строчку в рейтинге Forbes. Боец признан самым популярным представителем шоу-бизнеса с доходом в 12 миллионов долларов и 29 миллионами подписчиков в Instagram.

Смотрите также