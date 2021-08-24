«С восточными нотками»: Надежда Бабкина в костюме с ультрамодным ковровым принтом появилась на сцене

Сейчас Надежда Бабкина и ее театр «Русская песня» находятся на гастролях в Челябинской области. Там проходит Всероссийский фестиваль «Песни России», и ежедневно 71-летняя артистка выходит на сцену, чтобы порадовать местных зрителей своими выступлениями.

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Накануне Бабкина встретилась с журналистами, чтобы дать интервью и рассказать о фестивале, выступлении «Русской песни» и творческих планах. Для съемок звезда выбрала черно-белый брючный костюм с оригинальным узором.

Стилист Лариса Тимиряева отметила, что в своей основе этот принт имеет восточное происхождение, и оценила весь образ певицы в целом.

«Надежда Бабкина отдала предпочтение очень модному ковровому принту с восточными нотками. Он — первое, на что обращаешь внимание, и выступает акцентом в образе. Единственное, что непонятно — почему наряд обыгран многоярусным жемчугом? Было бы интереснее и гармоничнее, если бы этот принт поддержали объемные восточные серьги. Надежда Георгиевна носит, кстати, такие серьги и они ей очень идут», — заметила эксперт по стилю.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».

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