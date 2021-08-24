Не остановить: постройневшая Долина на дискотеке в Сочи показала всем обнаженный живот

Народная артистка после серии снимков в бикини на пляже теперь старается подчеркнуть талию даже в обществе.

С 19 по 25 августа в Сочи проходит музыкальный фестиваль «Новая волна – 2021». И на курорте сейчас – настоящий звездопад. Днем селебрити отдыхают на пляже и радуют фанатов своими снимками в бикини, а вечером щеголяют на красных дорожках в роскошных нарядах, выступают со своими хитами, а также отжигают на афтерпати.

Накануне состоялся творческий вечер Николая Баскова. На нем присутствовали многие звезды – Филипп Киркоров, Лариса Долина, Стас Михайлов, Яна Рудковская, Лера Кудрявцева и другие. Судя по нарядам, знаменитые модницы решили отдохнуть от пышных вечерних платьев и выбрали более повседневные варианты.

65-летняя Лариса Долина отдала предпочтение рубашке и брюкам в стиле кэжуал. Звезда который день восхищает отдыхающих, коллег и фанатов своей постройневшей фигурой, демонстрируя ее на пляже в бикини, что и на дискотеке решила напомнить о ней, обнажив живот подвязанной рубашкой.

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