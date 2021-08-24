«В страшном сне не приснилось бы»: экс-муж Гагариной пожаловался, что певица усложняет его общение с дочерью

В 2020 году певица Полина Гагарина развелась со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Их совместная дочь Мия, появившаяся на свет в 2017 году, осталась с матерью, но очень часто ее замечали с отцом. Бывший муж певицы регулярно навещал малышку, с удовольствием исполняя свои отцовские обязанности и делясь кадрами с досуга у себя в микроблоге.

Но судя по всему, с недавнего времени все изменилось. Бывший муж Полины Гагариной пожаловался фолловерам в Instagram, что теперь увидеться с дочкой ему не так легко.

«Мне в самом страшном сне никогда не приснилось бы, что мне придется постоянно спрашивать разрешения, чтобы увидеть дочь», — пожаловался фотограф.

Исхаков не уточнил, что именно привело к такому развитию событий и каким образом теперь будет проходить общение с дочкой. Но судя по подаче, с которой он это написал, такая ситуация длится уже довольно долго.

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