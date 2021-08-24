«Все в себе бесит»: Бородина на фоне развода призналась, что не хочет смотреться в зеркало

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина этим летом пережила серьезные перемены в личной жизни. Несколько месяцев теледива пребывала в стадии развода со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Лишь в августе суд их официально развел, и сейчас красотка вспоминает, каково это – быть одной.

Несмотря на демонстрацию счастья и упоения свободой, Бородина, по всей видимости, переживает непростое время. Она разоткровенничалась у себя в микроблоге, что сейчас у нее с самой собой сложности.

«Бывают у вас такие дни, когда ты на себя смотреть не хочешь в зеркало? Сегодня у меня такой день, пока все в себе бесит!», — призналась красотка.

Бородина повернула свое признание в шутку, якобы, во всем виноват ее знак зодиака – она Рыбы. Еще пошутила про безграничные возможности Сети, мол, боже храни фильтры – с ними она себе может нравиться. Подписчики уловили свой смысл:

«Курбана нет рядом», «Это жизнь накладывает на нас отпечатки», «Ксения, держитесь, это пройдет, нужно немного времени и терпения», «Глаза грустные», «Как видно женщину по лицу!!! Что у нее пропало счастье. Вот что значит быть разведенной», — пишут в комментариях.

Напомним, с Курбаном Омаровым в браке Ксения Бородина прожила почти 6 лет. За это время у них родилась дочь Теона, которая сейчас очень тоскует по отцу.

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