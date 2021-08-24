«Теперь живу одна с детьми»: беременная экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа сообщила, что муж от нее съехал

Девушка замужем за сыном миллионера, гонщиком GP2 Артемом Маркеловым, и ждет от него второго ребенка.

Бывшая звезда и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа сейчас на последних неделях беременности и уже вышла на финишную прямую – встреча с малышом произойдет совсем скоро. Известно, что экс-подруга Ксении Бородиной носит под сердцем мальчика.

На днях красотка, которая всегда очень активна в Instagram, вдруг резко пропала. Фолловеры уж было решили, что Жужа в роддоме и вот-вот запостит оттуда снимок с новым человечком, но оказалось, что в ее семье серьезные перемены.

«Я теперь живу одна с детьми. Артем съехал», — резко объявившись, сообщила беременная девушка.

Обеспокоенные подписчики завалили девушку вопросами о причинах расставания. Жужа призналась, что за два часа ее Директ оказался забит под завязку подобными вопросами. На что красотка поспешила объясниться: муж заболел.

«Мы его изолировали, дабы не заразиться», — подчеркнула красотка. Она заверила, что у главы семьи – простая простуда, но подстраховаться все-таки поспешила.

Напомним, будущий ребенок станет третьим для экс-ведущей «Дома-2». У Жужы есть дочь-подросток Николь от первого брака и сын Максим от нынешнего возлюбленного, которому исполнился годик.

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