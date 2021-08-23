Милая прическа «Микки»: как Анна Бузова делает ее за пять минут

Сестра Ольги Бузовой заметила, что фолловеры в восторге от ее укладок.

Родная сестра Ольги Бузовой Анна, конечно, не такая звезда, как экс-ведущая «Дома-2», но и у нее в Сети вполне приличная аудитория подписчиков. Недавно блогер поняла, что наибольший отклик у нее в личном блоге имеют посты про прически, которые она делает сама.

В основе этих укладок часто лежит обычный хвост. Звезда уже продемонстрировала, как она делает «розетку» при помощи платка.

Кроме того, Анна легко формирует любопытный высокий хвост из двух, где совершенно не видно места крепления.

И вот новый пост от сестры Ольги Бузовой. Опять прическа оказалась предельно легкой. Блогер сделала по два хвостика на макушке с обеих сторон. И продела каждый из них через середину пряди, получились симпатичные «елочки». Однако у мужа Анны свои ассоциации, он называет эту укладку «Микки». Видимо, полагая, что она больше похожа на мышиные ушки известного мультяшного героя.

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