В нежных романтичных нарядах: Нюша вышла на променад с дочкой с модными прическами «розетки»

15 августа певица Нюша отпраздновала свое 31-летие. Беременная звезда отметила этот праздник на Кипре, куда она прилетела в сопровождении мужа Игоря Сивова, дочки Симбы и пасынков.

Стоит отметить, что для артистки это обычный опыт – праздновать именины за пределами родной страны. Например, в прошлом году она улетала со своим друзьями на частном самолете в Турцию, где от души повеселилась под танец живота в ресторане.

В этом году тема живота тоже ярко прозвучала на именинах звезды, но совсем другом поле зрения. Беременная вторым малышом артистка показала свой животик публике, представ на торжестве в летящем легком костюме с полупрозрачными брюками палаццо и топом в греческом стиле.

Фотографиями с вечеринки звезда поделилась сейчас в своем Instagram, хотя в настоящий момент уже отдыхает с мужем в Республике Алтай. На снимках Симба предстает с прической «розетки», как и ее мама. Однако у артистки она всего одна, на макушке, а у малышки целых две. Родственницы оделись в одном стиле, выбрав романтичные светлые наряды.

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