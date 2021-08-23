«Прекрасная бабочка»: Рудковская в струящемся платье с глубоким декольте блеснула в Сочи

Яна Рудковская не скрывает, что редко пропускает важные мероприятия. Она любит посещать модные показы и является частой гостьей музыкальных премий. Продюсер не раз сопровождала своего подопечного Диму Билана на концертах. На этот раз она приехала в Сочи, чтобы принять участие в «Новой волне». Жена Евгения Плющенко подготовилась к этому событию и привезла множество нарядов.

Ранее Яна уже отметилась в желтом платье с камнями и перьями, а также голубом мини-платье и черном наряде с пышными рукавами-фонариками. Для пятого концертного дня, посвященному творчеству Николая Баскова и его приближающемся юбилею, она выбрала броский и нежный образ. Рудковская в шифоновом платье со шлейфом и рукавами-крыльями. Наряд в цвете Барби дополнили босоножки с открытой пяткой. Она подчеркнула ноги, сделав визуально их еще длиннее.

«Моя прекрасная бабочка», — написала звезда.

Новый лук 46-летней Яны восхитил пользователей Сети. Она дефилировала в воздушном наряде по красной дорожке. Но нашлись и те, кто ее раскритиковал. «Неоригинально, хоть и дорого-богато», «Все платья однообразные, даже не интересно», «Как всегда вы очень красивая», «Такие ноги», «Очень нежный женственный чувственный образ», «Как редко вы показываете декольте», «Какая красотка. Глаз не отвести», — прокомментировали пост подписчики.

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