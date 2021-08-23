«Во дает!»: Бузова под песню Крида показала всю мощь своей беспредельной сексапильности

Певица умеет позировать на камеру и с каждым годом делает это все лучше.

Звезда Ольги Бузовой загорелась в 2004 году, когда она 18-летней пришла на шоу «Дом-2». Блондинка заявила, что работает моделью. Однако тогда о ее умении позировать перед камерой было сложно говорить. Пробыв 4 года в качестве участницы, она перешла в разряд ведущей программы, а потом начала карьеру артистки, певицы, актрисы и шоумена.

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Сейчас вставать в выгодные позы перед фотографами для нее явно не составляет труда. А когда выходов в свет не запланировано, Ольга Бузова с удовольствием снимает себя сама. И с каждым таким снимком градус сексуальности звезды все повышается и повышается.

В личном блоге Ольга Бузова показала ролик под песню Егора Крида «Девочка с картинки» с самыми эротичными кадрами со своим участием, впечатляя публику своей сексапильностью.

«Во дает Бузова! Настоящая Мадонна!», «Какая секси», «Вау, полегче!», «Что-то красивая какая-то, аж не верится», «Самая сексуальная», — написали почитатели в Сети.

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