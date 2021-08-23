«В прихожей образовалась гора!»: Боярская показала, зачем все лето собирала дома мусор

Елизавета Боярская однажды показала в личном блоге, как она отдыхает с мужем Максимом Боярским на даче. Актерская семья выходит на берег Лемболовского озера, но вовсе не для того, чтобы порыбачить или пожарить шашлык, как делает большинство дачников, а собрать мусор в округе. Как оказалось, всю эту скорбную «добычу» Боярская и Матвеев везли к себе домой.

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«Все лето мы Максимом Матвеевым возили с дачи в город использованный пластик, тетрапаки, стекло, бумагу и прочее. И в квартире, в прихожей, образовалась огромная гора! И вот настал день, когда надо было все это рассортировать. Дело сделано и скоро все это вторсырье поедет на переработку. Моя медитация на сегодня: «Дорогая планета, спасибо тебе за всю красоту, которую ты нам даришь, прости нас за то, что мы тебя не бережем, мы тебя любим», — написала Лиза Боярская в личном блоге.

Актриса показала, как с обычным пучком на голове, в простой футболке и джинсах скинни собственноручно разбирает мусор.

«Восхищаюсь!» — написала в комментариях блога Елизаветы Боярской Ирина Безрукова.

А вы бы так поступили?

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