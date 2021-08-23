Молодит и освежает: Бабкина вслед за Пугачевой поддержала тренд на мандариновый цвет в одежде

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала рассказал о тренде на мандариновый цвет. Оттенок не только весьма заметен и ярок, но к тому же обладает приятным для женщин эффектом. Он освежает цвет лица, делает образ более молодым и идет почти всем.

Одной из первых среди звезд отреагировала на актуальное течение Алла Пугачева, которая приобрела стильное пальто-пончо в этом цвете в его слегка припыленном варианте. К слову, о пончо историк моды тоже хорошо отзывался, рекомендуя его полным женщинам. По мнению фэшн-эксперта, такие наряды отлично скрывают недостатки фигуры, зрительно делая фигуру стройнее.

Не удивительно, что в числе поклонниц оттенка мандарина оказалась и Надежда Бабкина, которая является коллегой Александра Васильева по модному суду на Первом канале. Артистка появилась в рубахе оверсайз актуального оттенка и брюках кирпичного цвета на челябинском телевидении. Естественно, в образе знаменитой казачки не обошлось без заметных украшений, которые всегда присутствуют в ее стайлах. Кроме того, поклонники певицы заметили, что она сделала новую стрижку, укоротив волосы.

«Чем старше женщина, тем короче волосы», — не раз повторяла звезда в эфире «Модного приговора». И, похоже, решила сама последовать этой рекомендации.

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