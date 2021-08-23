«Пупок красив», а «грудь расплющило»: Михеева ошеломила публику особенным купальником

32-летняя Алла Михеева с 2012 года в программе «Вечерний Ургант» (Первый канал) ведет рубрику «Острый репортаж» в роли самой себя. Актриса стала известной благодаря амплуа инженю (наивной девушки), которое столь органично смотрится на блондинке, что многие ассоциируют его с личностью звезды. Но не трудно догадаться, что это не так – уж больно юмор знаменитости остр и ярок.

Алла Михеева училась в Санкт-Петербургской академии театрального искусства и совсем не глупа. Звезда старается вести закрытый образ жизни, что немало способствует поддержанию ее имиджа. Но в Италии знаменитость немного расслабилась и показала несколько пикантных кадров в купальнике необычного кроя. Этот пляжный наряд разделил ее поклонников на два противоборствующих лагеря – одни в восторге от него, а другие считают, что он не лучшим образом отразился на ее фигуре.

«Пупок красив», «Аллочка, ты богиня», «Шикарная», «Такая красивая», «Симпатичный купальник», «Алла, что тут сказать: нарядная, сексуальная, желанная», — написали одни фолловеры. «Грудь расплющило», «Может вырастет?», «Бикини не тесновато?», «Грудь куда-то уехала», — отметились другие.

Смотрите также