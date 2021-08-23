За ручку с мамой и папой: Тата Блюменкранц из «Дома-2» воссоединилась с бывшим мужем ради дочери Бетти

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилась в сторис микроблога трогательным видео. Ее сияющая от счастья дочка Бетти пришла в торговый центр вместе со своими родителями.

Тата и Валера Блюменкранц вели малышку за руки, а та просто таяла от радости из-за того, что с ней рядом и мама, и папа. Со стороны они выглядели, как вполне счастливая семья.

Как оказалось, Валера Блюменкранц приехал в Москву специально ради того, чтобы увидеться с дочкой Бетти.

«Валера приехал на один день, чтобы увидеть Бетти и подарить ей подарочки», — поделилась Тата Блюменкранц в сторис микроблога.

Напомним, бывшие участники «Дома-2» Тата и Валера Блюмекранц развелись, когда их дочка Бетти была совсем маленькой. Сейчас девочке четыре года, она очень любит папу и скучает по нему в разлуке.

Валера Блюмекранц женился вновь, его супругой стала Аня Левченко, пара тоже познакомилась на «Доме-2». Весной Аня родила Валере сына Давида. С новой семьей Блюменкранц живет в Санкт-Петербурге.

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