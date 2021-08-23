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«Тренд набирает обороты»: Орбакайте после советов Хромченко облачилась в платье с актуальными эполетами

По мнению ведущей «Модного приговора», скоро многие женщины оценят это фэшн-течение.

«Тренд набирает обороты»: Орбакайте после советов Хромченко облачилась в платье с актуальными эполетами
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте появилась перед своими зрителями на концерте в необычном платье с серебристым мерцанием, область плеч которого была украшена эполетами с тонкими цепочками.

По мнению Эвелины Хромченко, тренд на эполеты только начинает звучать на мировых подиумах, но вскоре он заявит о себе весьма ярко. На шоу Первого канала «Модный приговор» ведущая рассказала, что это стильное украшение перебралось в женские гардеробы из военной формы.

«Эполеты — микротренд, он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты», — рассказала модный эксперт.

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