«Тренд набирает обороты»: Орбакайте после советов Хромченко облачилась в платье с актуальными эполетами

Кристина Орбакайте появилась перед своими зрителями на концерте в необычном платье с серебристым мерцанием, область плеч которого была украшена эполетами с тонкими цепочками.

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По мнению Эвелины Хромченко, тренд на эполеты только начинает звучать на мировых подиумах, но вскоре он заявит о себе весьма ярко. На шоу Первого канала «Модный приговор» ведущая рассказала, что это стильное украшение перебралось в женские гардеробы из военной формы.

«Эполеты — микротренд, он набирает обороты. Микротренды демонстрируют себя сначала тихо и крадучись, а потом серьезной волной. Через несколько сезонов буквально на каждом шагу будут продаваться съемные эполеты», — рассказала модный эксперт.

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