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Неужели в положении? 30-летняя жена Цекало показала округлившийся животик

Дарина Эрвин спровоцировала слухи о своей беременности.

Неужели в положении? 30-летняя жена Цекало показала округлившийся животик
Дарина Эрвин. Фото: instagram.com/darina.ervin/

22 августа 30-летняя жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин спровоцировала слухи о своей беременности. Живущая в Америке молодая красавица выложила в «сториз» селфи, на котором заметно, что ее живот стал весьма круглым. Примечательно, что обычно снимки девушки в Instagram демонстрируют стройность ее фигуры, а тут вдруг, кроме выдающего бюста, образовался еще и выдающийся животик, который не скрыть одеждой.

Дарина Эрвин
Новое селфи Дарины Эрвин наводит на мыли о ее беременности. Фото: instagram.com/darina.ervin/

Напомним, для у Александра Цекало это четвертая жена. Их отношения начались в 2018 году, российский шоумен переехал к своей новой избраннице в Америку и рассорился из-за нее со своими коллегами по проекту «Прожекторперисхилтон». Поклонники не раз отмечали, что вместе с молодой супругой 60-летний артист расцвел. Многие гадали, будут ли у Александра и Дарины дети.

Добавим, что в предыдущем браке мужчины — с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой — у Цекало уже есть двое детей: 12-летняя Александра и 8-летний Михаил.

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Александр Цекало и Дарина ЭрвинбеременностьДарина Эрвинокруглившийся живот