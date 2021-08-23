Неужели в положении? 30-летняя жена Цекало показала округлившийся животик

22 августа 30-летняя жена Александра Цекало, художница Дарина Эрвин спровоцировала слухи о своей беременности. Живущая в Америке молодая красавица выложила в «сториз» селфи, на котором заметно, что ее живот стал весьма круглым. Примечательно, что обычно снимки девушки в Instagram демонстрируют стройность ее фигуры, а тут вдруг, кроме выдающего бюста, образовался еще и выдающийся животик, который не скрыть одеждой.

Напомним, для у Александра Цекало это четвертая жена. Их отношения начались в 2018 году, российский шоумен переехал к своей новой избраннице в Америку и рассорился из-за нее со своими коллегами по проекту «Прожекторперисхилтон». Поклонники не раз отмечали, что вместе с молодой супругой 60-летний артист расцвел. Многие гадали, будут ли у Александра и Дарины дети.

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Добавим, что в предыдущем браке мужчины — с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой — у Цекало уже есть двое детей: 12-летняя Александра и 8-летний Михаил.

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