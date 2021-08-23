«День рождения удивительной женщины»: Ирина Млодик почтила память покойной супруги Эммануила Виторгана

Нынешняя жена актера Эммануила Виторгана дала понять, что их семья не забывает Аллу Балтер.

Актер Эммануил Виторган овдовел летом 2000-го года. Его красавица-жена, актриса Алла Балтер скончалась после долгой борьбы с онкологическим заболеванием, ей было всего шестьдесят лет.

Рядом с ним в этот момент оказалась Ирина Млодик, она поддерживала Эммануила Виторгана после тяжелой утраты. В 2003 году Млодик и Виторган поженились. Стоит отметить, что сын Эммануила Виторгана и Аллы Балтер Максим Виторган не сразу принял мачеху. Подружились они лишь спустя какое-то время.

Нынешняя супруга актера дает понять, что в их семье чтят память покойной Аллы Балтер. 23 августа ей могло бы исполниться 82 года. В день рождения Аллы Балтер Ирина Млодик поделилась в микроблоге снимком покойной, на котором та запечатлена молодой и цветущей.

«Сегодня день рождения удивительной женщины», — подписала архивный кадр Ирина Млодик.

Подписчики 59-летней супруги Эммануила Виторгана поблагодарили ее за дань памяти покойной жене ее любимого мужчины.

«Она была и остается красавицей нашего кино!», «Светлая память», «Красота – ее имя», «Светлая память замечательной актрисе и красивой женщине», — высказываются в Сети.

Напомним, в браке Ирины Млодик и Эммануила Виторгана родились двое дочерей. Малышкам Этель и Кларе соответственно три и два года.

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