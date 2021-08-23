«Возраст? Красота тела зашкаливает»: 56-летняя Безрукова в монокини блеснула ножками верхом на надувной доске

Ирина Безрукова не перестает удивлять поклонников моложавым видом и стройной фигурой. В отпуске звезда кино позировала в монокини. Красавица-шатенка не побоялась разбавить летние будни экстримом. Для этого актрисе понадобилась доска для серфинга. Ну а ее свежие снимки в монокини тут же вызвали бурю восхищенных откликов и хвалебных комплиментов. Надо признать, что Безрукова в свои 56 лет выглядит значительно моложе. Ей не дашь больше 30-ти. Стройная, изящная и невероятно притягательная актриса может похвастаться бесконечными ножками и тонкой талией.

Джазовая певица умело заткнула «ядовитых» фанатов, обругав их за те «мерзости», что они ей писали.

«В отпуске я попробовала sup серфинг — это катание на надувной доске с помощью одного весла. Сейчас оно очень популярно, многим нравится, покататься можно практически везде, где есть река или озеро.

Со стороны кажется, что все достаточно просто. Встаешь на доску и гребешь веслом! Но на деле оказалось не так. Очень сложно удержать баланс, устоять на ногах и при этом еще грести. Возможно, в реке или на любой другой спокойной воде будет попроще.

В день, когда я плавала, море сильно волновалось, что усложнило мне задачу! И в какой-то момент я поняла, что оказалась слишком далеко от берега.

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Сил плыть стоя уже совсем не было. Пришлось грести сидя. Поэтому я очень медленно и долго продвигалась к берегу», — поделилась своими впечатлениями актриса.