Актриса Наталья Потапова: «Олег Меньшиков пил как сапожник»

Актриса Театра имени Ермоловой Наталья Потапова во время пресс-конференции заявила, что худрук Олег Меньшиков очень сильно выпивал. Об этом сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Меньшиков пил как сапожник. Из-за него было отменено 23 спектакля. Но мы все его жалели». Наталья Потапова

«В ближайшее время мы сформируем группу общественного контроля, чтобы разобраться в ситуации. Обращение от актеров к нам поступило. Мы надеемся, что театр не будет находиться в деградирующем состоянии. И спектакли будут играться. Ситуация будет также проверяться на наличие аспекта национальной безопасности», — заявил заместитель председателя общественного совета при Минкульте Александр Швейдер.

«Мы хотим, чтобы были проведены проверки финансового характера трудового законодательства. В прошлом году, когда 70 процентов актеров были выведены в простой, мы обращались в департамент культуры. Но нам сказали, что это зона ответственности каждого театра. Сейчас на увольнение поставлены 18 человек. Среди них есть многодетная мама. Есть те, кому осталось пару лет до пенсии. Есть, кто ухаживает за больной лежачей мамой. Трех человек мы спасли из этого списка на увольнение. Мы просили Меньшикова предоставить нам работу. Но он сказал: «А что вы все ко мне идете?» — добавила актриса Театра имени Ермоловой Елена Бурханова-Калинина.

Напомним, что Олег Меньшиков распрощался за последнее время более, чем с двадцатью актерами. Причиной стали, как он посчитал, низкие доходы театра. Сами уволенные актеры с таким решение худрука категорически не согласны. Они собрали пресс-конференцию, чтобы рассказать о деятельности худрука на его посту.

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