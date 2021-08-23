«Не соответствует экранному образу»: Бурханова-Калинина озвучила годовую зарплату Меньшикова

Актриса Елена Бурханова-Калинина во время пресс-конференции уволенных актеров Театра имени Ермоловой высказалась о годовой зарплате худрука Олега Меньшикова. Об этом сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro.

«Мы не спорим, что Меньшиков — гениальный актер. Он — положительный герой. Вспомните Костика из «Покровских ворот», Тарасова в «Легенде № 17». Он спасает людей от инопланетян в картине «Вторжение». Но жизнь не всегда соответствует экранному образу. Не все становятся звездами. Я пришла в театр Ермоловой в 1993 году. И могу сказать, что Владимир Алексеевич Андреев заботился обо всех. Чего не скажешь о Меньшикове».

Елена Бурханова-Калинина

Как отметила актриса, на некоторые спектакли билеты продавались не через кассу. «На протяжении многих лет в театр принимались актеры, режиссеры. Некоторые из них получали огромные гонорары — миллион семьсот тысяч. При том что средняя зарплата рядового актера 20 тысяч рублей. Если театр заработал на спектакле, то средства должны распределяться равномерно. Сам Меньшиков получает около 24 миллионов рублей в год», — заметила она.

Напомним, что Олег Меньшиков распрощался за последнее время более, чем с двадцатью актерами. Причиной стали, как он посчитал, низкие доходы театра. Сами уволенные актеры с таким решение худрука категорически не согласны.

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