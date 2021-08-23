«Ты вообще офигел? Еще микрофоны я тебе подавай!»: Бородина отчитала вернувшегося после загула Жемчугова

Участник «Дома-2» Глеб Жемчугов, пережив очередное разочарование в любви, позволил себе лишнего. В комнату героя реалити-шоу ворвалась недовольная ведущая проекта Ксения Бородина и, застав в постели, принялась его отчитывать.

«Здрасьте, лицо накрасьте. Ничего, что три часа дня? Болеешь? Нет, ты не болеешь!» — набросилась Ксения Бородина на Глеба Жемчугова.

Молодой человек попросил телеведущую подать ему микрофон, что вывело звезду из себя.

«Да, ты вообще офигел что ли? Еще я тебе микрофоны подавай», — повысила голос Ксения Бородина.

Она высказала недовольство тем, что Глеб Жемчугов на явился на тет, а накануне и вовсе отсутствовал на «Поляне».

«Поднимись хотя бы. Я что, с трупом разговариваю?» — недовольно произнесла Ксения Бородина.

Затем она начала разбор отношений Глеба Жемчугова и пришла к выводу, что тот явно попал в замкнутый круг.

«Хорошая девочка тебе не нужна и стерва тебе не нужна. Ты с хорошей будешь всегда по-плохому поступать, а со стервами ты не справляешься. Ты не вывозишь, срываешься на слабость и дальше вот – картина маслом», — заключила Ксения Бородина.

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» высказываются в том ключе, что Глебу Жемчугову пора уходить с проекта. Телезрители не верят в то, что он изменится и сможет построить нормальные отношения.

Смотрите также