«Я бы все купил и издал»: Добровинский — о намерении приобрести интимную переписку Пугачевой

Как отметил адвокат, второй муж Примадонны — Александр Стефанович — герой нашего времени.

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что хочет приобрести интимную переписку певицы Аллы Пугачевой с ее вторым мужем кинорежиссером Александром Стефановичем.

Как отметил юрист, однажды они встретились со Стефановичем на мероприятии. Режиссер сам предложил оставить Добровинскому все свои записи и дневники. По словам адвоката, Стефанович считал его единственным человеком, который все опубликует и разберется в этих письмах.

«Конечно, он хотел бы, чтобы после того, как его не станет, кто-то бы этим занялся. Честно говоря, я бы все купил и издал, потому что Саша Стефанович — это герой нашего времени». Александр Добровинский

Напомним, что второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович ушел из жизни чуть больше месяца назад. При этом у него сохранилась уникальная интимная переписка с Примадонной отечественной эстрады, сообщает 5-tv.ru.

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