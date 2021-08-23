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«Я бы все купил и издал»: Добровинский — о намерении приобрести интимную переписку Пугачевой

Как отметил адвокат, второй муж Примадонны — Александр Стефанович — герой нашего времени.

«Я бы все купил и издал»: Добровинский — о намерении приобрести интимную переписку Пугачевой
Александр Добровинский. Фото: Globallookpress.com

Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что хочет приобрести интимную переписку певицы Аллы Пугачевой с ее вторым мужем кинорежиссером Александром Стефановичем.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Как отметил юрист, однажды они встретились со Стефановичем на мероприятии. Режиссер сам предложил оставить Добровинскому все свои записи и дневники. По словам адвоката, Стефанович считал его единственным человеком, который все опубликует и разберется в этих письмах.

«Конечно, он хотел бы, чтобы после того, как его не станет, кто-то бы этим занялся. Честно говоря, я бы все купил и издал, потому что Саша Стефанович — это герой нашего времени».

Александр Добровинский

Напомним, что второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович ушел из жизни чуть больше месяца назад. При этом у него сохранилась уникальная интимная переписка с Примадонной отечественной эстрады, сообщает 5-tv.ru.

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