Нежность: Александр Жулин слился в поцелуе с молодой женой Натальей Михайловой

Бывший муж олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки Александр Жулин уже десять лет счастлив в браке с фигуристкой Натальей Михайловой. Супруга на двадцать три моложе Александра Жулина, но разница в возрасте никоим образом не мешает паре строить гармоничные и наполненные чувствами отношения.

Периодически Александр Жулин напоминает своим подписчикам, что в его новой семье царят уважение и любовь. Прославленный тренер не часто, но публикует совместные снимки с женой Натальей Михайловой.

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На этот раз Александр Жулин поделился нежным фото, на котором прильнул к супруге с нежным поцелуем. Пара запечатлена на закате, стоя на берегу водоема, окруженного живописной зеленью.

«Августовские дни надо закладывать меж страниц книг, как закладки, чтобы потом высыпать их тепло в промозглом ноябре, достав с полки эту книгу летних воспоминаний», — подписал снимок с женой Александр Жулин.

«Милота!», «Нежность», «Счастья вам», «Александр, крылья вам и любви», «Вызываете, как по одиночке, так и как пара, только положительные эмоции», — отреагировали в Сети на фото Жулина с женой.

Напомним, у супругов подрастают две дочери – восьмилетняя Екатерина и годовалая Елена.

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