«Мда! Как изящно к людям булками»: Джансу Дере в монокини обтянула свои «султанские прелести»

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» повернулась к поклонникам своей самой «сочной» стороной.

Джансу Дере в Stories микроблога поделилась «горячим» фото. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» повернулась к поклонникам своей самой «сочной» стороной. Персиянка «Фирузе» эффектно подчеркнула стройную фигуру, примерив монокини в цветочек. При этом партнерша Халита Эргенча соблазнительно обтянула «сдобные булочки».

Напомним, что в «Великолепном веке» актриса сыграла наложницу султана Сулеймана. Поклонники сериала не раз шутили о том, что персиянка Фирузе стала, как кость в горле для «хюрремовцев» (фанаты хасеки Хюррем султан, — Прим. ред.). Вот и на этот раз, увидев Джансу в купальнике, хейтеры тут же принялись судачить о ее фигуре и читать наставления. Так, многие посчитали, что актрисе стоит одеваться скромнее и прелестями на фото не светить.

«Обтянула свои султанские прелести», «Сулейман бы просто взвыл от ревности!», «Эу! Плевок в сторону Хюррем?», «У Сулеймана голыми ягодицами не сверкала», «Вот вам и персиянка Фирузе», «Тут же бы выслали из дворца!», «Бедра такие стройные», «Хюррем и не снилось», «Султан бы тут же забыл всех своих старушек-хасеки», «Прямо-таки насмешка над Хюррем султан», «Игривая какая», «Купальник суперский, только спина открыта», «Скромно, но дерзко», — пишут фолловеры.

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