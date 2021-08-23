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«Чтобы Узерли ревновала?»: беременная Бергюзар Корель в бикини понежилась в объятиях своего «султана Сулеймана»

Поговаривают, что Бергюзар Корель вздохнула с облегчением, когда Мерьем Узерли на съемочной площадке сменила более возрастная Вахиде Гердюм. Да и романтических сцен у «постаревшего» Сулеймана стало меньше.

«Чтобы Узерли ревновала?»: беременная Бергюзар Корель в бикини понежилась в объятиях своего «султана Сулеймана»
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Халит Эргенч и Бергюзар Корель готовятся в третий раз стать родителями. У пары подрастают сыновья: Али и Хан. На этот раз актриса собирается подарить своему «султану Сулейману» долгожданную малютку-дочку. Имя для малышки будущие родители пока не выбрали. А может просто скрывают от поклонников.

На летнем снимке беременная Бергюзар позировала в леопардовом купальнике, выставив на всеобщее обозрение свой огромный животик. При этом будущая мамочка нежно прижалась к мужу, а тот в свою очередь, заботливо оглаживал очаровательное пузико возлюбленной.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель и Халит Эргенч
Бергюзар Корель и Халит Эргенч готовятся к появлению малютки-дочки. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

«Чтобы Узерли ревновала?», «Какая красивая пара», «Султан Сулейман нежно оглаживает животик своей хасеки», «Ха! Насмешка над Мерьем?», «А причем тут вообще Узерли? Она сама недавно родила дочку и безмерно счастлива со своим возлюбленным», «И сюда уже приплели свои сплетни», «Ау! Хюрремовцы, вы тут?» — шутят фолловеры.

Поговаривают, что Бергюзар Корель сильно ревновала мужа к рыжеволосой Мерьем Узерли. А те сцены, когда Халиту Эргенчу приходилось целовать и ласкать свою «Хюррем султан» и вовсе доводили возлюбленную актера до слез. Так правдоподобно «падишах» изображал страсть к русской наложнице. Сама Бергюзар тоже получила роль в «Великолепном веке», но совсем крошечную. Поэтому за интимными объятиями мужа с Мерьем актрисе приходилось наблюдать со стороны.

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