«Чтобы Узерли ревновала?»: беременная Бергюзар Корель в бикини понежилась в объятиях своего «султана Сулеймана»

Поговаривают, что Бергюзар Корель вздохнула с облегчением, когда Мерьем Узерли на съемочной площадке сменила более возрастная Вахиде Гердюм. Да и романтических сцен у «постаревшего» Сулеймана стало меньше.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Халит Эргенч и Бергюзар Корель готовятся в третий раз стать родителями. У пары подрастают сыновья: Али и Хан. На этот раз актриса собирается подарить своему «султану Сулейману» долгожданную малютку-дочку. Имя для малышки будущие родители пока не выбрали. А может просто скрывают от поклонников.

На летнем снимке беременная Бергюзар позировала в леопардовом купальнике, выставив на всеобщее обозрение свой огромный животик. При этом будущая мамочка нежно прижалась к мужу, а тот в свою очередь, заботливо оглаживал очаровательное пузико возлюбленной.

«Чтобы Узерли ревновала?», «Какая красивая пара», «Султан Сулейман нежно оглаживает животик своей хасеки», «Ха! Насмешка над Мерьем?», «А причем тут вообще Узерли? Она сама недавно родила дочку и безмерно счастлива со своим возлюбленным», «И сюда уже приплели свои сплетни», «Ау! Хюрремовцы, вы тут?» — шутят фолловеры.

Поговаривают, что Бергюзар Корель сильно ревновала мужа к рыжеволосой Мерьем Узерли. А те сцены, когда Халиту Эргенчу приходилось целовать и ласкать свою «Хюррем султан» и вовсе доводили возлюбленную актера до слез. Так правдоподобно «падишах» изображал страсть к русской наложнице. Сама Бергюзар тоже получила роль в «Великолепном веке», но совсем крошечную. Поэтому за интимными объятиями мужа с Мерьем актрисе приходилось наблюдать со стороны.

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