Декольте до пупка: Вера Брежнева покрасовалась в переливающемся секси-платье изумрудного цвета

Певица Вера Брежнева в откровенном наряде вновь продемонстрировала, что сложена просто идеально.

Участница «золотого» состава группы «ВИАГра», 39-летняя Вера Брежнева много времени посвящает тому, чтобы сохранить свои формы в идеальном состоянии. Собственным примером вокалистка доказывает, что остановить время можно, если соблюдать определенные условия.

Правильное питание, позитивный настрой и занятия фитнесом помогают Вере Брежневой к сорока годам иметь фигуру той же юной девочки, какой она пришла на кастинг в популярную группу.

Вера Брежнева обожает облачаться в наряды, которые демонстрируют, как она прекрасно сложена.

В ответ на просьбу подписчиков, показывать, как она одевается в обычной жизни, Вера Брежнева поделилась в сторис микроблога снимком, на котором предстала в момент выбора вечернего платья.

«Примерки считаются?» — подписала кадр Вера Брежнева.

При этом вокалистка не стала показывать своего лица, вероятно, была не в том виде, который стоит демонстрировать. Зато в кадре прекрасно видно роскошное тело Веры Брежневой в обтягивающем платье красивого изумрудного оттенка. Судя по всему, певица без нижнего белья. Глубокое декольте, завершающееся на талии, демонстрирует красивую грудь Веры Брежневой.

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