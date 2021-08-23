Капитан полиции, саксофонист, поклонник Высоцкого: кто участвует в «слепых прослушиваниях» в новом «Голосе»
Видео
Модные сумки на осень 2021 года
Видео

«Я маньячила в тренажерном зале»: Проклова рассказала, как в детстве занималась гимнастикой

Актриса с четырех до двенадцати лет профессионально занималась спортом.

«Я маньячила в тренажерном зале»: Проклова рассказала, как в детстве занималась гимнастикой
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Елена Проклова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила, как в детстве профессионально занималась художественной гимнастикой.

Елена Проклова
Елена Проклова. Фото: Globallookpress.com

«Я с четырех до двенадцати лет занималась художественной гимнастикой. Спорту посвятила восемь лет. Я маньячила в тренажерном зале. Я знаю, что такое труд в радость. Слежу за всеми Олимпиадами. Я не представляла, как сейчас наши спортсмены выступали без гимна, без возможности упоминать о своей стране. Это все должно давить ужасно. Как будто тебе подрезали крылья».

Елена Проклова

Как отметила гимнастка Яна Кудрявцева, которая также пришла в студию, она общалась с Диной и Ариной Авериными. Гимнастки выступали за сборную России на Олимпиаде в Токио. «Хоть не близко, но связь с ними поддерживаем. Сказала, что для них сейчас непростой момент. Я знаю, что если здоровье позволит, то они выступят через три года. У Дины есть проблемы со спиной. Сейчас главное, чтобы девочки вылечили свои болячки», — заявила Яна Кудрявцева.

Напомним, что Дина Аверина стала второй на Олимпиаде в Токио. При этом многие россияне уверены, что ее засудили. Победу отдали израильтянке Линой Ашрам.

Смотрите также:

Тэги

Елена ПрокловаЕлена Проклова последние новостиКанал НТВпрограмма "Звезды сошлись"Яна Кудрявцева