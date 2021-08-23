«Получил за бронзу 10 тысяч долларов»: Жулин рассказал, как отец вложил его деньги в «МММ»

Как отметил фигурист, почти все средства в итоге пропали.

Фигурист и тренер Александр Жулин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как все деньги за его третье место, завоеванное на Олимпиаде в Альбервилле, в итоге пропали. Сегодня он вспоминает об этом с юмором, но тогда ему было не смешно.

«После Альбервиля, где я выиграл третье место, получил от государства десять тысяч долларов. Я их подарил папе. И сказал, чтобы он вложил их с умом. Папа вложил в «МММ».

Александр Жулин

Как отметил Александр Жулин, какое-то время довольный отец ему звонил и радовался процентам, которые он получал. «Недель пять длился кайф. Потом он мне сказал: «Саша, какой я был дурак», — заметил Александр Жулин.

Напомним, что Александр Жулин выступал в танцах на льду с Майей Усовой. Успех на Олимпиаде в Альбервилле был для этой пары не единственным. Спустя два года на играх в норвежском Лиллехамере они завоевали серебряные награды.

Смотрите также: