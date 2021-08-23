«Уймитесь, хейтеры!»: 65-летняя Долина в трусиках-шортах дерзко «отбрила» завистников

Лариса Долина в свои 65 лет выглядит моложаво и ухоженно. И все благодаря правильному питанию — знаменитость старается не переедать, о котлетках и борщах в столовой она уже давно забыла. Артистка на отдыхе в Сочи то и дело позирует в мини-бикини. Однако не всем поклонникам джазовой певицы снимки в купальниках нравятся одинаково. Есть те, кто критикует Ларису Александровну за фото не по возрасту, считая, что ей не стоит оголяться перед камерой и уж тем более демонстрировать фигуру в плавках. Сама Долина дерзко «отбрила» хейтеров. За нее также вступились и многие звезды.

«Роскошная!» — восхитилась стройной фигурой певицы Лариса Гузеева. «Красавица! Хорошего отдыха вам», — вторит телеведущей Алла Довлатова. «Фигурка! О-ля-ля», — добавил Александр Васильев. «Лара! Ты сделала мое утро», — оставила комплимент под фото Анита Цой.

«Уймитесь, хейтеры! Я сама себе цену знаю! Я себе нравлюсь и вижу по комментариям, что не только себе! И к тем, кто хорошо видит, кто с собой живет в ладу, в гармонии — обращаюсь с благодарностью за то, что вступаетесь за меня, когда читает всякие мерзости! Безмерное вам спасибо», — отметила певица.

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