Сладкий кулечек счастья на руках у отца: Арзамасова подловила, как Авербух заботливо поправлял одеяльце малютки-сына

Постановщик ледовых шоу приехал за женой и их общим малышом в роддом на выписку.

Лиза Арзамасова в Storeis микроблога поделилась первыми кадрами своей выписки из роддома. При этом актриса из ситкома «Папины дочки» растрогала своих поклонников трогательным видеороликом. Новоиспеченная мамочка запечатлела, как Илья Авербух заботливо поправлял одеяльце, в которое был укутан их сынишка. При этом постановщик ледовых шоу залюбовался мирно дремлющим малышом. Хореограф сам держал малютку на руках, укачивая его так, чтобы не побеспокоить сон. Ну а Елизавета с улыбкой наблюдала за этой милой картиной.

Арзамасова не могла взять сынишку на руки, доверив эту миссию мужу. Сама актриса просто утопала в цветах. На выписку к мачехе приехал и 17-летний Мартин. Юноша не смог пропустить этот важный момент для их семьи.

«Милота просто зашкаливает!», «Ну какая прелесть», «Из Ильи выйдет суперский папочка», «Как он заботливо поправил одеяльце малыша», «Ждем новых снимков вашего крохи», «Лиза, ну какое же это счастье», «Все любимые рядом», «Папа и его сынишка», — пишут фолловеры.

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