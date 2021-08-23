Звезде сериала «Чернобыль» изрезали лицо на улице в Ирландии

Актер Барри Кеоган был доставлен в больницу с травмами, но обращаться в полицию отказался.

На 28-летнего ирландского актера Барри Кеогана совершено нападение. Молодой человек снимался в сериале «Чернобыль» от HBO, а также в фильмах «Убийство священного оленя», «Дюнкерк» и «Американские животные». Также он появится в грядущих картинах «Легенда о Зеленом рыцаре», «Вечные» от Marvel и новом «Бэтмене» Мэтта Ривза.

Как сообщает ирландская версия издания Independent, утром воскресенья, 15 августа, актера нашли около отеля в городе Голуэй (Ирландия), у него были серьезные травмы лица, в том числе и порезы. На скорой мужчину доставили в больницу, где оказали медицинскую помощью, а затем отпустили. Любопытно, что артист не стал подавать заявлений в полицию о нападении.

Ранее его заметили гуляющим по городу и заседающим в местном баре. Барри отмечал, что хотел встретиться с друзьями. Расследование по факту травмирования звезды проводится, но официальный представитель актера отказался от комментариев прессе.

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Добавим, что у себя на родине Кеоган не сторонится соотечественников и часто выходит погулять по улицам Дублина. Земляки дразнят его прозвищем Голливуд. Актер также возглавил местную рекламную кампанию по возвращению посетителей в пабы после пандемии.

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