«Водные процедуры»: Вера Брежнева под струйками воды блеснула прелестями на кадрах 18+

Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева в этом году отметила свое 39-летие. Блондинка находится в шикарной физической форме, которую не забывает демонстрировать своим фанатам, публикуя порой пикантные кадры. На этот раз она поделилась снимком, на котором позировала топлесс под душем, блеснув своими прелестями. Из одежды на ней были только белые трусики.

«Водные процедуры. Решила начать эту неделю так», — написала Брежнева.

Фанаты остались в восторге от кадров.

«Совершенная! Классная, красивая! Почаще купайтесь! Каждый день так начинайте! Обернитесь, обернитесь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с 2015 года Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе.

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