Голос бесправных: Анджелина Джоли завела страницу в Instagram

За пару дней аккаунт актрисы набрал более 7 миллионов подписчиков.

Анджелина Джоли с нами! 46-летняя голливудская актриса наконец завела официальную страницу в Instagram. На ней звезда позиционирует себя как «мама, кинодел и посол доброй воли ООН».

Ее первый пост датируется 21 августа, и это письмо афганской девочки о событиях в ее стране.

«Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные человеческие права», — написала Анджелина.

больше по теме Анджелина Джоли отпраздновала 8 Марта с мыслями о женщинах в Афганистане Актриса продолжает бороться за права всех униженных и оскорбленных.

Похоже, как и в случае с Леонардо Ди Каприо, звезда не собирается делиться моментами личной жизни, а будет использовать популярную социальную сеть для своей общественной деятельности и высоких целей.

За два дня на Джоли подписались 7,5 миллиона человек, в том числе и российские звезды: Виктор Дробыш, Александр Петров, певица Глюкоза, Ляйсан Утяшева, Елена Летучая, Настасья Самбурская, Виктория Дайнеко, Елизавета Боярская и другие. Сама Анджелина оформила только три подписки — на крупные гуманитарные организации.

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