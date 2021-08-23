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В очках, высокий и широкоплечий: Арзамасова на выписке из роддома засветила красавца-пасынка от Авербуха

17-летний Мартин заметно возмужал. Рядом с отцом юноша выглядит весьма и весьма солидно.

В очках, высокий и широкоплечий: Арзамасова на выписке из роддома засветила красавца-пасынка от Авербуха
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

Лиза Арзамасова в Instagram поделилась первыми кадрами, сообщив поклонникам радостную новость — муж наконец-то забрал ее из роддома с маленьким сынишкой. На фото новоиспеченная мамочка сама укачивала кроху на руках, а Илья Авербух встал на снимке в центре — между молодой женой и 17-летним сыном.

Старший наследник Ильи Изяславича от фигуристки Ирины Лобачевой заметно возмужал и похорошел. Поклонники уверены, за красавчиком Мартином будут увиваться девчонки, а сам он покорит множество сердец. Стройный и широкоплечий, он уже догнал отца по росту. Юноша не смог пропустить такой важный момент для их семьи. И вместе с отцом приехал в роддом, чтобы забрать свою мачеху и новорожденного братика из клиники.

Актриса Лиза Арзамасова
Старший сын Ильи Авербуха вырос настоящим красавчиком. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

«А Мартин-то каким красавчиком вырос!», «В 17 лет и такой богатырь!», «Девчонки, наверное, все вокруг влюбляются», «На отца совсем не похож, больше на Лобачеву», «Сразу видно спокойный, вдумчивый и умный парень», «Ну просто милашка», «Растет мужчина в семье», «Как здорово, что такие отношения!», — пишут фолловеры.

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