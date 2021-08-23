Много цветов и гранитный памятник: как выглядит могила Бориса Клюева на Троекуровском кладбище

Могила артиста и звезды сериала «Воронины» Бориса Клюева на Троекуровском кладбище буквально утопает в цветах. Это благодарные поклонники не забыли звезду даже после его смерти. Два раза в неделю на погост приходит вдова актера 77-летняя Виктория Клюева. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Он для меня был очень дорог. Я первое время думала, что он просто уехал на гастроли и скоро приедет. Он умер в онкоцентре. Мне было очень плохо после его смерти. Сейчас привыкаю жить одна. Я с ним прожила прекрасную жизнь. Его дети очень обожали. Кричали всегда: «Деда, деда». Виктория Клюева

Как отметила вдова Бориса Клюева, ей постоянно названивают артисты из сериала «Воронины» и интересуются ее здоровьем. Сама же вдова готовится к открытию памятника на могиле Бориса Клюева.

«На памятнике хорошая фотография. Идешь и понимаешь, что он на тебя смотрит», — заявила Виктория Клюева.

Отметим, что торжественное открытие памятника на могиле Бориса Клюева назначено на 1 сентября.

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