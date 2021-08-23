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Любящая бабушка: Елизавета II всегда оставляет Джорджу, Шарлотте и Луи презенты

У королевы Великобритании - 11 правнуков.

Любящая бабушка: Елизавета II всегда оставляет Джорджу, Шарлотте и Луи презенты
Елизавета II. Фото: Global Look Press

У Елизаветы II есть восемь внуков и подрастают 11 правнуков. Самым маленьким монархам она всегда старается уделять особое внимание, следит за их воспитанием. Так, после рождения принца Джорджа Кейт Миддлтон попросила королеву пригласить в дом няню – заботливая бабушка не смогла отказать. А после рождения принцессы Шарлотты она настаивала на том, чтобы быть первой, кто увидит новорожденную малышку.

«Она всегда оставляет небольшой подарок или что-то сладкое в их комнате, когда приезжает. Это просто показывает ее любовь к своей семье», — цитирует Express Кейт Миддлтон.

Добавим, что с другими правнуками она также очень близка и, по информации западных таблоидов, дети называют ее просто «бабушка». Например, на Рождество она отправила сыну Меган Маркл и принца Гарри вафельницу, так как сын герцогов Сассекских очень любит это сладкое угощение.

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