«Это был шок»: Наталья Штурм борется с зятем-греком за единственного внука

Певица Наталья Штурм ведет отчаянную борьбу за своего единственного внука. Она уверяет, что ее зять-грек, у которого сейчас живет мальчик, на самом деле наркоман и уголовник. Он удерживает за границей ее двухлетнего внука Даниэля. Причем угрожает расправой самой Штурм. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Это был шок. Как это так», — заявила сильно расстроенная Наталья Штурм.

Как удалось выяснить журналистам программы, Наталье Штурм придется судиться за внука. Дело в том, что зять-грек подал сразу два иска против дочери артистки. Адвокаты не сомневаются, что данный процесс может тянуться годами. С такой проблемой, с кем будет жить маленький ребенок после расставания его родителей, сталкиваются часто семьи, где граждане разных государств завели общего ребенка.

Напомним, что сама Наталья Штурм боится сейчас покидать свою квартиру. Она боится мести со стороны зятя.

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