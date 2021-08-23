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«Я не воспринимала его как папу»: Алена Яковлева объяснила, почему не общалась с отцом

Как отметила актриса, ее сердце сжималось, когда говорили, что она дочь знаменитого артиста.

«Я не воспринимала его как папу»: Алена Яковлева объяснила, почему не общалась с отцом
Алена Яковлева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему почти не общалась со своим знаменитым отцом актером Юрием Яковлевым, который бросил ее мать, когда она была беременной.

Алена Яковлева и Борис Корчевников
Алена Яковлева и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Я выросла без его пристального внимания, потому что, когда мне было восемь лет, мама вышла замуж за другого. А в 12 лет мы уехали в Германию. Поэтому так сложилась жизнь, что я не очень его видела. Он, правда, отвел меня за ручку в школу. Там нужно было проходить творческий конкурс, а я шепелявила. Отец помог с поступлением в эту элитную школу».

Алена Яковлева

Как отметила Алена Яковлева, с отцом она общалась действительно очень мало.

«Я не воспринимала его как папу. Больше как выдающегося артиста. Когда мне говорили, что я дочка Яковлева, то сердце сжималось», — заметила Алена Яковлева.

Напомним, что Алена Яковлева – народная артистка. Ее родители прожили вместе шесть лет до рождения Алены. Еще до появления Яковлевой на свет ее отец ушел из семьи.

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