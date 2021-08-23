«Я не воспринимала его как папу»: Алена Яковлева объяснила, почему не общалась с отцом

Как отметила актриса, ее сердце сжималось, когда говорили, что она дочь знаменитого артиста.

Актриса Алена Яковлева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему почти не общалась со своим знаменитым отцом актером Юрием Яковлевым, который бросил ее мать, когда она была беременной.

«Я выросла без его пристального внимания, потому что, когда мне было восемь лет, мама вышла замуж за другого. А в 12 лет мы уехали в Германию. Поэтому так сложилась жизнь, что я не очень его видела. Он, правда, отвел меня за ручку в школу. Там нужно было проходить творческий конкурс, а я шепелявила. Отец помог с поступлением в эту элитную школу».

Алена Яковлева

Как отметила Алена Яковлева, с отцом она общалась действительно очень мало.

«Я не воспринимала его как папу. Больше как выдающегося артиста. Когда мне говорили, что я дочка Яковлева, то сердце сжималось», — заметила Алена Яковлева.

Напомним, что Алена Яковлева – народная артистка. Ее родители прожили вместе шесть лет до рождения Алены. Еще до появления Яковлевой на свет ее отец ушел из семьи.

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