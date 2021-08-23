«Живется очень комфортно»: как выглядит московская квартира Макеевой

В прошлом году Анастасия Макеева решила достроить загородный дом, где и произошла судьбоносная встреча с бизнесменом-строителем Романом Мальковым. Не прошло и года, как пара связала себя узами брака и переехала жить в московскую квартиру Анастасии Макеевой. По информации из открытых источников, за нее актриса выплачивала ипотеку целых десять лет. И ремонт в апартаментах с панорамными окнами сделала соответствующий.

«Интерьеры этой квартиры оформлены в классическом стиле, звучание которого поддерживается в основном мебелью. Паркет в спальне сделан правильно и гармонично: пол в комнате самый темный, стены — средние по тону и потолок — самый светлый. Но из общей картины выбивается современная техника: телевизор, колонки и прочие гаджеты. Кухня тоже выполнена в классическом стиле. Здесь он уже несколько утрирован — об этом нам говорит нарочито оформленная мебель. Иногда это может утомлять, но я знаю, что многим в таких интерьерах живется очень комфортно», — цитирует «СтарХит» архитектора Евгения Коблова.

Напомним, в эти дни Макеева и Мальков находятся в Словении, куда с гастролями приехал театр Моссовета, в котором служит Анастасия. Там же живет бывшая жена бизнесмена и трое его детей.

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