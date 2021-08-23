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«Незаконно»: Настя Каменских спрятала массивные бедра под пышными шортиками с бахромой

Знаменитая украинская поп-дива поделилась снимком в одежде.

«Незаконно»: Настя Каменских спрятала массивные бедра под пышными шортиками с бахромой
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Многомиллиардная армия поклонников певицы Насти Каменских уже привыкла любоваться снимками звезды в бикини. Ее микроблог в Instagram изобилует откровенными кадрами, поэтому фото в одежде сначала вызывают недоумение, и только затем – заслуженный восторг.

На этот раз экс-солистка дуэта «Потап и Настя» показала себя в объемной блузке и пышных шортиках из денима. Так красотка скорректировала фигуру, которая имеет узкий верх и широкий низ, и предстала на фестивале музыки «Черноморские игры», где когда-то зажглась ее звезда.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

«Счастлива быть в команде жюри на «Черноморских играх». Сегодня на конкурсе очень много юных и столь талантливых участников. Рада возможности насладиться их выступлениями»,  — написала звезда.

Подписчики поспешили одарить свою любимицу комплиментами. Для многих Настя давно стала иконой стиля и примером обаяния и красоты.

«Роскошная!», «Такая красивая!», «Красоточка», «Шикарная женщина, люблю», «Вы шикарно сейчас выглядите», «Нереально красивая!», «Как всегда великолепная», «Незаконно быть такой красивой», — пишут Насте в комментариях.

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