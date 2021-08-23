Гагарина попала в скандал: сестра Асмус отчитала известную блондинку

На днях Полина Гагарина представила клип на новую песню «Вчера». На одном из кадров она эффектно выпрыгнула из машины в роскошном красном платье, заверив фанатов, что не пользовалась услугами дублерши. Однако сестра Кристины Асмус – Карина жестоко отчитала артистку.

«Накипело! Вчера Полина Гагарина написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама. У нас, каскадеров, вопрос — ну как так?! Это неправда. Прыжок лично выполняла крутейшая Светлана Токарская-Пасхина», — сказала Карина.

Асмус отметила, что порой звезды обесценивают работу каскадеров, которые ради их же безопасности рискуют своими жизнями. Добавим, что Карина — чемпионка по спортивной гимнастике, каскадер. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Смотрите также: