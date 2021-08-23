«Немножко встрепанная переменами»: Арзамасова оправдалась за свой внешний вид на выписке из роддома

Звезда сериала «Папины дочки», 26-летняя Елизавета Арзамасова 14 августа впервые стала мамой. Она родила от мужа Ильи Авербуха сына, сделав его отцом во второй раз. Спустя неделю счастливый глава семьи поспешил забрать жену и младенца из роддома, и новоиспеченная мама поделилась кадрами счастливого события.

На выписку Елизавета Арзамасова надела серый топ и юбку из фатина в тон, декорированную вышивкой. От макияжа девушка отказалась – по-видимому, совсем не до него.

«Вы очаровательны!», «Это такое счастье!», «Лизонька, с возвращением домой», «Поздравляю с выпиской! Спокойной вам и радостной жизни дома!», «Какая ты красивая!», — пишут в комментариях поздравления и комплименты.

«Спасибо! Немножко встрепанная переменами», — ответила звезда, оправдывая свой внешний вид.

Отметим, что раньше забрать жену и новорожденного сына Авербух не мог – неделю он отсутствовал в городе из-за обязательств по работе – участвовал в подготовке и проведении 800-летия Нижнего Новгорода. И как только последний залп салюта отгремел в небе над Волгой, поспешил в Москву.

Смотрите также