«Не обрадовалась»: молодой муж-итальянец Федункив рассказал о реакции мамы на невестку

В 2019-м году звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив познакомилась с итальянцем Стефано Маджи на дне рождения общего друга. Он жил и работал в Москве и активно изучал русский язык. Позже они случайно пересеклись в самолете, так и завязался их роман. Стефано младше Марины на 12 лет. 27 августа юмористке исполнится 50 лет, в этот же день она впервые наденет свадебное платье.

«Когда я сообщил маме, на ком женюсь, сначала она не обрадовалась. Вероятно, видела моей супругой итальянку, а свадьба с россиянкой для нее означает, что останусь в другой стране и домой не собираюсь. Потом удивилась, что моя невеста на родине селебрити. А когда познакомил их по «Фейстайм» и они стали общаться, приняла ее и уже вовсю собирается на нашу свадьбу». Кстати, мою маму тоже зовут Марина», — сказал Стефано в интервью wday.ru.

Добавим, до встречи с Маджи Федункив дважды жила в гражданском браке.

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